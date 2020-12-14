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14 грудня 2020, 15:46 15

Тетяні Чорновол завтра вручать обвинувачення за дії під час Майдану

14 грудня 2020, 15:46 15
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Активістка називає це розправою і залякуванням інших учасників Революції
Активістка називає це розправою і залякуванням інших учасників Революції
Фото з відкритих джерел
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Тетяна Чорновол повідомляє, що слідство проти неї завершене і справа направляється в суд.

Про це Тетяна Чорновол написала на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Завтра о 15.00 мені вручають обвинувачення за активну участі в Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їх активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом, - написала Чорновол.

Вона пояснює, чому такі дії спрямовані саме на неї.

Певно через збіг різних факторів: я активний учасник Майдану, займалася конфіскацією 1,5 млрд.дол Януковича (справу проти мене в цьому році почав його адвокат Бабіков, що очолив на той час ДБР) також очевидно ключову роль зіграв той факт, що в 2019-тому я оприлюднила документи, що Зеленський відкосив від повісток в армію, - пояснює активістка.

Завтра о 15.00 мені вручають обвинувачення за активну участі в Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували...

Posted by Тетяна Чорновол on Monday, December 14, 2020

Вона каже, що обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде в суд.

В моєму випадку Печерський. Обвинувачують мене в умисному вбивстві, що передбачає вищу міру покарання. Після вручення обвинувачення прокоментую ту "дурню" на брифінгу, - додає Чорновол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 вересня суд дозволив Тетяні Чорновол вільно пересуватись країною.

суд убивство Майдан слідство Тетяна Чорновол
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