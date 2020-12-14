Татьяне Чорновол завтра вручат обвинения за действия во время Майдана

Активистка называет это расправой и запугиванием других участников Революции

Активистка называет это расправой и запугиванием других участников Революции

Фото из открытых источников

Татьяна Чорновол сообщает, что следствие против нее завершено и дело направляется в суд.

Об этом Татьяна Чорновол написала на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Завтра в 15.00 мне вручают обвинение за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинение в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт запугивания других участников Революции Достоинства из-за их активной государственнической позицию и страха власти перед новым Майданом, - написала Чорновол.

Она объясняет, почему такие действия направлены именно на нее.

Наверное из-за стечения разных факторов: я активный участник Майдана, занималась конфискацией 1,5 млрд.долл Януковича (дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, который возглавил на то время ГБР) также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-м я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию, - объясняет активистка.

Завтра о 15.00 мені вручають обвинувачення за активну участі в Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували... Posted by Тетяна Чорновол on Monday, December 14, 2020

Она говорит, что обвинение означает, что следствие завершено и дело идет в суд.

В моем случае Печерский. Обвиняют меня в умышленном убийстве, что предусматривает высшую меру наказания. После вручения обвинения прокомментирую ту "ерунду" на брифинге, - добавляет Черновол.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 сентября суд разрешил Татьяне Чорновол свободно передвигаться по стране.