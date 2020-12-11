13:59  11 грудня
Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА
17:33  11 грудня
МОЗ оновило стандарти тестування громадян на COVID-19: що відомо
18:08  11 грудня
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли наші позиції
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 18:54 11

Екскомандира "Беркуту”, який відновився на посаді через суд, знову звільнили

11 грудня 2020, 18:54 11
Читайте также на русском языке
Він віддав злочинний наказ, в результаті якого 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулку загинули та були поранені 110 активістів Євромайдану
Він віддав злочинний наказ, в результаті якого 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулку загинули та були поранені 110 активістів Євромайдану
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишнього командира харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, який рішенням Харківського окружного адмінсуду поновився на посаді, звільнили зі служби.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, передає RegioNews.

За його словами, Шаповалова звільнили, оскільки він відновився у підрозділі, якого вже немає.

Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили - йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, 4 грудня суд поновив на посаді в МВС екскомандира "Беркуту", якого звинувачували у вчиненні злочинів під час подій Майдану.

суд звільнення Майдан МВС Беркут
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд закрив справу про заборону діяльності "Партії Шарія"
11 грудня 2020, 18:14
"Слуги Народу" оскаржуватимуть легітимність голови Рівнеоблради в суді
11 грудня 2020, 17:55
Суд засудив за держзраду українську чиновницю, яка працювала на окупантів в "ЛНР"
11 грудня 2020, 17:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »