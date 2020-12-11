Екскомандира "Беркуту”, який відновився на посаді через суд, знову звільнили

Він віддав злочинний наказ, в результаті якого 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулку загинули та були поранені 110 активістів Євромайдану

Він віддав злочинний наказ, в результаті якого 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулку загинули та були поранені 110 активістів Євромайдану

Фото: із відкритих джерел

Колишнього командира харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, який рішенням Харківського окружного адмінсуду поновився на посаді, звільнили зі служби.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка, передає RegioNews. За його словами, Шаповалова звільнили, оскільки він відновився у підрозділі, якого вже немає. Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили - йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує", - розповів Шевченко. Нагадаємо, 4 грудня суд поновив на посаді в МВС екскомандира "Беркуту", якого звинувачували у вчиненні злочинів під час подій Майдану.

.