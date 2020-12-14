Глава НАЗК Новіков б'є на сполох через закриття справ судами: просить Венедіктову розібратися

За його словами, суди безпідставно закривають справи після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня

За його словами, суди безпідставно закривають справи після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня

Фото з відкритих джерел

Голова НАЗК Олександр Новіков звернувся із листами до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови Верховного Суду Валентини Данішевської через конфлікт інтересів, коли суди безпідставно закривають справи після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт НАЗК.

"Рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020 позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів. Однак статті Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), якими передбачається відповідальність за такі порушення, залишаються чинними", - йдеться у листах.

Новіков наголосив, що попри це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі рішення КСУ. У листах глава НАЗК просить донести вказану інформацію до суддів та прокурорів.

"Протоколи, складені з дотриманням вимог ст.ст. 254-257 КУпАП посадовими особами Національного агентства, уповноваженими на те наказом голови Національного агентства/рішенням Національного агентства відповідно до положень ч.1 ст. 13 закону (України "Про запобігання корупції"), є належними та допустимими доказами (у судових справах)", – зазначив голова НАЗК у листах.

Нагадаємо, що суди зупинили розгляд майже 1200 справ після рішення КСУ.