Застава у два мільйони: ВАКС заарештував керівника порту "Чорноморськ"

Строк запобіжного заходу - 60 днів з моменту його затримання

Строк запобіжного заходу - 60 днів з моменту його затримання

Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд узяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 102 тис. гривень в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка, якого підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тис. грн. Строк запобіжного заходу – 60 днів з моменту його затримання", - йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки: прибувати за вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із м. Чорноморськ Одеської області без дозволу слідчого, повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного у разі його звільнення з-під варти у зв’язку з внесенням застави, - до 8 лютого 2021 року", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис, він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії.