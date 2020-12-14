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14 декабря 2020, 14:38 605

Суд остановил действие решения об избрании главы Хмельницкого облсовета

14 декабря 2020, 14:38 605
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Работа Хмельницкого облсовета была остановлена по иску о нелегитимности избрания его председателя
Работа Хмельницкого облсовета была остановлена по иску о нелегитимности избрания его председателя
Фото: из открытых источников
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Хмельницкий окружной административный суд остановил работу областного совета по иску депутата от партии "За конкретные дела" и экс-главы ОГА Вадима Лозового о нелегитимности избрания председателя облсовета Виолетты Лабазюк.

Об этом сообщает Depo.Хмельницький, передает RegioNews.

Известно, что суд рассмотрел исковое заявление о признании противоправным и отмене решения Хмельницкого областного совета № 4-1/2020 от 7 декабря "Об избрании председателя Хмельницкого областного совета".

Суд установил заявление Лозового удовлетворить и принять меры по обеспечению иска путем остановки действия решения Хмельницкого областного совета №4-1/2020 "Об избрании председателя Хмельницкого областного совета" до вступления в законную силу судебного решения.

Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат от "слуг" судится с Хмельницким облсоветом с требованием признать незаконными и отменить решение сессии совета.

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