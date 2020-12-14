Суд остановил действие решения об избрании главы Хмельницкого облсовета

Работа Хмельницкого облсовета была остановлена по иску о нелегитимности избрания его председателя

Работа Хмельницкого облсовета была остановлена по иску о нелегитимности избрания его председателя

Фото: из открытых источников

Хмельницкий окружной административный суд остановил работу областного совета по иску депутата от партии "За конкретные дела" и экс-главы ОГА Вадима Лозового о нелегитимности избрания председателя облсовета Виолетты Лабазюк.

Об этом сообщает Depo.Хмельницький, передает RegioNews. Известно, что суд рассмотрел исковое заявление о признании противоправным и отмене решения Хмельницкого областного совета № 4-1/2020 от 7 декабря "Об избрании председателя Хмельницкого областного совета". Суд установил заявление Лозового удовлетворить и принять меры по обеспечению иска путем остановки действия решения Хмельницкого областного совета №4-1/2020 "Об избрании председателя Хмельницкого областного совета" до вступления в законную силу судебного решения. Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия. Напомним, ранее сообщалось, что депутат от "слуг" судится с Хмельницким облсоветом с требованием признать незаконными и отменить решение сессии совета. Читайте также: Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет

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