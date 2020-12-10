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10 грудня 2020, 11:40 110

Депутатка від "слуг" позивається до Хмельницької облради

10 грудня 2020, 11:40 110
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Просить суд визнати незаконними та скасувати рішення сесії ради
Просить суд визнати незаконними та скасувати рішення сесії ради
Фото Поділля.NEWS
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Депутатка Хмельницької обласної ради від партії “Слуга народу” Оксана Бочкарьова подала до суду на Хмельницьку обласну раду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані держпорталу "Судова влада України”, розділ "Стан розгляду справ".

Позивачка домагається визнання незаконними та скасування рішень сесії ради.

Очевидно йдеться про першу сесію обласної ради, на які депутати обрали голову обласної ради Віолету Лабазюк (партія "За майбутнє”). Єдиною конкуренткою Лабазюк була Оксана Бочкарьова. Після голосування депутатка від "слуги” заявила місцевим ЗМІ про фальсифікацію результатів голосування за голову ради.

Позов розглядатиме Хмельницький окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидатка від партії "За майбутнє" Віолетта Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду.

суд вибори Хмельницька область облрада голова
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