Председателем Черновицкого райсовета стал "Слуга народа"

Сегодня состоялась первая сессия Черновицкого районного совета

Сегодня состоялась первая сессия Черновицкого районного совета

Фото molbuk.ua

На первой сессии Черновицкого районного совета сегодня избрали председателя от "Слуги народа", а ОПЗЖ ушла в оппозицию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Председателем Черновицкого районного совета стал депутат от партии "Слуга народа” Руслан Домницак, а перед голосованием представители политической партии ОПЗЖ объявили о переходе в оппозицию в Черновицкой районном совете.



ОПЗЖ, по итогам местных выборов 25 октября 2020 года, представлена в Черновицкой районной раде 5 депутатами.

За кандидидатуру Руслана Домницака проголосовали 50 из 54 присутствующих депутатов районного совета. Четверо проголосовали против.



Руслан Домницак был единственным кандидатом на должность председателя Черновицкого райсовета. Он родом из Сокирянского района. Работал в правоохранительных органах. Последние три года работает в СБУ, занимается борьбой с организованной преступностью.

Напомним, ранее сообщалось, что ТИК до сих пор не назначила сессию Черновицкого горсовета: названа причина.