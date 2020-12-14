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14 декабря 2020, 14:23 97

Председателем Черновицкого райсовета стал "Слуга народа"

14 декабря 2020, 14:23 97
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Сегодня состоялась первая сессия Черновицкого районного совета
Сегодня состоялась первая сессия Черновицкого районного совета
Фото molbuk.ua
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На первой сессии Черновицкого районного совета сегодня избрали председателя от "Слуги народа", а ОПЗЖ ушла в оппозицию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Председателем Черновицкого районного совета стал депутат от партии "Слуга народа” Руслан Домницак, а перед голосованием представители политической партии ОПЗЖ объявили о переходе в оппозицию в Черновицкой районном совете.

ОПЗЖ, по итогам местных выборов 25 октября 2020 года, представлена в Черновицкой районной раде 5 депутатами.

За кандидидатуру Руслана Домницака проголосовали 50 из 54 присутствующих депутатов районного совета. Четверо проголосовали против.

Руслан Домницак был единственным кандидатом на должность председателя Черновицкого райсовета. Он родом из Сокирянского района. Работал в правоохранительных органах. Последние три года работает в СБУ, занимается борьбой с организованной преступностью.

Напомним, ранее сообщалось, что ТИК до сих пор не назначила сессию Черновицкого горсовета: названа причина.

Черновицкая область райсовет глава выборы Слуга народа
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