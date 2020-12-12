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12 грудня 2020, 14:27 1331

Виламували двері і побили вікна: на Буковині дві релігійні громади не поділили церкву

12 грудня 2020, 14:27 1331
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Релігійний конфлікт трапився у селі Михальча Чернівецької області
Релігійний конфлікт трапився у селі Михальча Чернівецької області
Фото: поліція Чернівецької області
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У селі Михальча на Буковині на території місцевого храму між представниками двох релігійних громад виникла суперечка щодо подальшого користування церквою.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції Чернівецької області та свідки події у соцмережах.

Сьогодні вранці до місцевого храму прийшли прихильники Православної церкви України, серед яких були місцеві жителі й десяток невідомих хлопців з червоними пов'язками на руках. Вони прорвалися на територію храму і спробували вибити двері церкви. Вірян УПЦ в цей час відтіснили й не пускали у двір храму.

На місці також перебували представники правоохоронних органів, але вони ніяк не перешкоджали діям прихильників ПЦУ, стверджують очевидці.

Потім прихильники ПЦУ проникли в храм. Вони також розгорнули прапор України довжиною в кілька метрів і з його допомогою відгородили вхід до церкви вірян УПЦ. Протистояння триває.

Як повідомили у поліції Чернівецької області, що між представниками двох релігійних громад виникла суперечка щодо користування культовою спорудою. Внаслідок інциденту пошкоджено декілька вікон церкви. Для забезпечення публічної безпеки та порядку залучено додаткові сили поліції.

Правоохоронці проводять з учасниками зібрання профілактичну роботу наголошують на неприпустимості правопорушень на релігійному ґрунті, роз’яснюють відповідальність за порушення чинного законодавства та забезпечують цілісність церковного майна. Поки що ситуація повністю контрольована, - зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині вщент згоріла церква, якій було понад сто років

Буковина Чернівецька область церква конфлікт поліція
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