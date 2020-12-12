У Запоріжжі депутати побилися, обираючи голову облради

Голоси депутатів збирали всю ніч, але їх не вистачило для обрання голови облради

Голоси депутатів збирали всю ніч, але їх не вистачило для обрання голови облради

Фото: Запорізька облрада

У Запоріжжі на першій сесії новообраної облради обрання голови закінчилося бійкою і втечею лічильної комісії. Вибори визнали такими, що не відбулися.

Про це повідомляє місцеве видання Акцент, інформує RegioNews.

Повідомляється, що спочатку депутати висунули чотирьох кандидатів на посаду голови облради — голову запорізької ОДА Віталія Боговіна ("Слуга народу"), Павла Матвієнка ("ОПЗЖ"), Геннадія Шевченка ("Єднання Володимира Буряка) і Євгена Георгієва ("ЄС").

Депутати довго сперечалися і стверджували бюлетень для голосування. Також поскандалили через мову виступів. Депутати Сергій Кальцев та Євген Балицький стали сперечатися російською мовою. В їх суперечку вклинився голова фракції "Євросолідарність" Ігор Артюшенко. Він закликав поліцію забезпечити вимоги українського законодавства, заявляючи про те, що депутати порушують Закон України, спілкуючись на "мові агресора". Балицький відповів: "Заглохни, гнида!" і продовжив виступ російською. Виникла бійка.

Далі "ЄС" і "ОПЗЖ" зняли свої кандидатури.

Голова лічильної комісії періодично зникала і заявила, що на неї чиниться тиск, лідери "ОПЗЖ"і "ЄС" у Запорізькій облраді Сергій Кальцев та Ігор Артюшенко активно фіксували порушення при процедурі обрання керівництва облради. Зокрема, замість галочок депутати ставили номерки в бюлетенях, які заздалегідь розподілили між ними. Так можна було проконтролювати, чи всі зі списку "43 за Боговіна" проголосували як треба.

Для того, щоби зібрати ці 43 голоси, одного з депутатів "слуг" привезли з лікарні на каталці (у нього була планова операція). А у депутата Ніни Гурської поліція виламувала двері у квартиру (але її так і не знайшли). Крім того, за інформацією Акценту, троє депутатів прийшли голосувати навіть попри підтверджений COVID-19. Також вирішили проводити вибори у два тури, щоб до другого туру "дотиснути" відсутні голоси.

У результаті, як повідомив на своїй сторінці у Facebook Артюшенко вже після 2 години ночі Боговін зміг набрати лише 40 голосів при 43 необхідних, і варіантів знайти відсутні голоси не було, а тому голова облради обраний не був.

Буває чесна перемога. І вона завжди викликає повагу. Буває нечесна перемога. Вона викликає ганьбу, але з переможцем... Posted by Ігор Артюшенко on Friday, December 11, 2020

Водночас голова лічильної комісії повідомила, що більшістю членів комісії було прийнято рішення визнати результати голосування недійсними.

Your browser does not support HTML5 video. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги Народу" будуть оскаржувати легітимність голови Рівненської облради в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги Народу" оскаржуватимуть легітимність голови Рівнеоблради в суді.