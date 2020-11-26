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26 листопада 2020, 14:10 421

Стали відомі результати виборів-2020 у Хмельницькій області

26 листопада 2020, 14:10 421
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у Хмельницьку обласну раду та у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський і Шепетівка.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Хмельницької обласної ради обрано 64 депутати від 7-ми партій. Найбільші фракції з однаковою кількостю депутатів (13) будуть о двох партій – "Команда Симчишина" та "За майбутнє".

У місті Хмельницький у першому турі переміг чинний міський голова Олександр Симчишин. За нього проголосувало 86,83% виборців. До Хмельницької міськради увійшли 5 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партії "Команда Симчишина" (26). Ще чотири партії – "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Слуга народу" та "За майбутнє" будуть мати у новобраній міськраді по 4 депутати кожна.

У місті Кам’янець-Подільський міським головою обрано представника ВО "Свобода" Михайла Посітко. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 6 партій, лідирують ВО "Свобода" та президентська партія "Слуга народу" по 11 і 8 депутатів відповідно.

У місті Шепетівка мером став самовисуванець Віталій Бузиль, а до міськради пройшли 9 партій найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" та "За конкретні справи" по 6 і 5 депутати відповідно.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Чернівецькій та Дніпропетровській областях

вибори Хмельницька область облрада Хмельницький горсовет Симчишин Олександр
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