Стали відомі результати виборів-2020 у Хмельницькій області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у Хмельницьку обласну раду та у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський і Шепетівка.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Хмельницької обласної ради обрано 64 депутати від 7-ми партій. Найбільші фракції з однаковою кількостю депутатів (13) будуть о двох партій – "Команда Симчишина" та "За майбутнє".

У місті Хмельницький у першому турі переміг чинний міський голова Олександр Симчишин. За нього проголосувало 86,83% виборців. До Хмельницької міськради увійшли 5 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партії "Команда Симчишина" (26). Ще чотири партії – "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Слуга народу" та "За майбутнє" будуть мати у новобраній міськраді по 4 депутати кожна.

У місті Кам’янець-Подільський міським головою обрано представника ВО "Свобода" Михайла Посітко. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 6 партій, лідирують ВО "Свобода" та президентська партія "Слуга народу" по 11 і 8 депутатів відповідно.

У місті Шепетівка мером став самовисуванець Віталій Бузиль, а до міськради пройшли 9 партій найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" та "За конкретні справи" по 6 і 5 депутати відповідно.

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