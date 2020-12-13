Разумков терміново скликає голів фракцій: про що будуть радитися

Нарада призначена на завтрашній ранок

Нарада призначена на завтрашній ранок

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Повідомляється, що нардепи повинні обговорити порядок денний роботи на наступному тижні. Нарада призначена на 10:00.

Ймовірний порядок денний:

- готовність бюджету 2021 (голосування призначено на 15 грудня);

- порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу (він буде прийнятий, якщо всі депутати проголосують відразу в цілому);

- кадрові призначення;

- графік роботи ВРУ під час січневого локдауну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков не проти скоротити кількість нардепів у Верховній раді.