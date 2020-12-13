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13 грудня 2020, 11:33 112

Разумков терміново скликає голів фракцій: про що будуть радитися

13 грудня 2020, 11:33 112
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Нарада призначена на завтрашній ранок
Нарада призначена на завтрашній ранок
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає засідання голів парламентських фракцій на 14 грудня.

Про це повідомляє своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Повідомляється, що нардепи повинні обговорити порядок денний роботи на наступному тижні. Нарада призначена на 10:00.

Ймовірний порядок денний:

- готовність бюджету 2021 (голосування призначено на 15 грудня);
- порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу (він буде прийнятий, якщо всі депутати проголосують відразу в цілому);
- кадрові призначення;
- графік роботи ВРУ під час січневого локдауну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков не проти скоротити кількість нардепів у Верховній раді.

нардепи Верховна Рада Дмитро Разумков фракція Нарада
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