Разумков терміново скликає голів фракцій: про що будуть радитися
Нарада призначена на завтрашній ранок
Нарада призначена на завтрашній ранок
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає засідання голів парламентських фракцій на 14 грудня.
Про це повідомляє своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.
Повідомляється, що нардепи повинні обговорити порядок денний роботи на наступному тижні. Нарада призначена на 10:00.
Ймовірний порядок денний:
- готовність бюджету 2021 (голосування призначено на 15 грудня);
- порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу (він буде прийнятий, якщо всі депутати проголосують відразу в цілому);
- кадрові призначення;
- графік роботи ВРУ під час січневого локдауну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков не проти скоротити кількість нардепів у Верховній раді.
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