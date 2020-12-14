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14 декабря 2020, 11:27 298

В Хмельницком облсовете объявили о создании семи фракций

14 декабря 2020, 11:27 298
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Фото: скриншот видео
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В Хмельницком областном совете 8 созыва депутаты во время первого пленарного заседания создали семь фракций.

Об этом сообщает Depo.Хмельницький, передает RegioNews.

Решение о создании депутатских фракций в начале заседания зачитала председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк.

Согласно представленным политическими партиями заявлениям, в областном совете созданы следующие фракции:

  • "Европейская Солидарность", председатель - Алина Коваль;
  • "Команда Симчишина", председатель - Руслан Лещишин;
  • "За будущее", председатель - Сергей Иващук;
  • "За конкретные дела", председатель - Ульяна Ткаченко;
  • "Радикальная партия Олега Ляшко", председатель - Татьяна Зеленко;
  • ВО "Батькивщина", уполномоченный - Сергей Яковлев;
  • "Слуга народа", председатель - Оксана Бочкарева.

Согласно повестке дня, также депутаты планируют рассмотреть проект решения об определении условий оплаты труда главе облсовета и его заместителям, сформировать комиссии и президиум облсовета, утвердить новый регламент.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавил Хмельницкую областную раду.

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