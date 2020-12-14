В Хмельницком облсовете объявили о создании семи фракций
В Хмельницком областном совете 8 созыва депутаты во время первого пленарного заседания создали семь фракций.
Об этом сообщает Depo.Хмельницький, передает RegioNews.
Решение о создании депутатских фракций в начале заседания зачитала председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк.
Согласно представленным политическими партиями заявлениям, в областном совете созданы следующие фракции:
- "Европейская Солидарность", председатель - Алина Коваль;
- "Команда Симчишина", председатель - Руслан Лещишин;
- "За будущее", председатель - Сергей Иващук;
- "За конкретные дела", председатель - Ульяна Ткаченко;
- "Радикальная партия Олега Ляшко", председатель - Татьяна Зеленко;
- ВО "Батькивщина", уполномоченный - Сергей Яковлев;
- "Слуга народа", председатель - Оксана Бочкарева.
Согласно повестке дня, также депутаты планируют рассмотреть проект решения об определении условий оплаты труда главе облсовета и его заместителям, сформировать комиссии и президиум облсовета, утвердить новый регламент.
Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавил Хмельницкую областную раду.
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