Разумков срочно созывает глав фракций: о чём будут совещаться

Совещание назначено на завтрашнее утро

Совещание назначено на завтрашнее утро

Фото из открытых источников

Об этом сообщает в своём Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передаёт RegioNews.

Сообщается, что нардепы должны обсудить повестку дня работы на следующей неделе. Совещание назначено на 10:00.

Вероятная повестка:

- готовность бюджета 2021 (голосование назначено на 15 декабря);

- порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса (он будет принят, если все депутаты проголосуют сразу в целом);

- кадровые назначения;

- график работы ВРУ во время январского локдауна.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков не против сократить количество нардепов в Верховной раде.