Разумков срочно созывает глав фракций: о чём будут совещаться
Совещание назначено на завтрашнее утро
Совещание назначено на завтрашнее утро
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает заседание глав парламентских фракций на 14 декабря.
Об этом сообщает в своём Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передаёт RegioNews.
Сообщается, что нардепы должны обсудить повестку дня работы на следующей неделе. Совещание назначено на 10:00.
Вероятная повестка:
- готовность бюджета 2021 (голосование назначено на 15 декабря);
- порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса (он будет принят, если все депутаты проголосуют сразу в целом);
- кадровые назначения;
- график работы ВРУ во время январского локдауна.
Напомним, ранее сообщалось, что Разумков не против сократить количество нардепов в Верховной раде.
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