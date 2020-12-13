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13 декабря 2020, 11:33 112

Разумков срочно созывает глав фракций: о чём будут совещаться

13 декабря 2020, 11:33 112
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Совещание назначено на завтрашнее утро
Совещание назначено на завтрашнее утро
Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает заседание глав парламентских фракций на 14 декабря.

Об этом сообщает в своём Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передаёт RegioNews.

Сообщается, что нардепы должны обсудить повестку дня работы на следующей неделе. Совещание назначено на 10:00.

Вероятная повестка:

- готовность бюджета 2021 (голосование назначено на 15 декабря);
- порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса (он будет принят, если все депутаты проголосуют сразу в целом);
- кадровые назначения;
- график работы ВРУ во время январского локдауна.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков не против сократить количество нардепов в Верховной раде.

нардепы Верховная Рада Дмитрий Разумков фракция Совещание
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