Разумков не проти скоротити кількість нардепів у Верховній раді

Він пообіцяв, що агітуватиме колег підтримати відповідний закон про зміни у Конституції.

Він пообіцяв, що агітуватиме колег підтримати відповідний закон про зміни у Конституції.

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Про це спікер парламенту Дмитро Разумков заявив в інтерв’ю "Вестям", передає RegioNews.

Голова Верховної ради підтримує ідею скоротити кількість нардепів у Раді і вважає, що це не вплине на якість роботи парламенту.

Якщо взяти населення в Україні на початку незалежності в співвідношенні з 450 народними депутатами - і взяти населення країни сьогодні, то ми десь і виходимо на показник в 300 депутатів. Я точно буду за це голосувати і буду агітувати колег, — розповів Разумков.

Довідка. Верховна Рада 4 лютого розглянула в першому читанні зміни до Конституції щодо зменшення кількісного складу парламенту та встановлення пропорційної виборчої системи для обрання народних депутатів.

Цей закон був одним із перших, які наприкінці серпня 2019 року під час найпершого засідання Ради дев’ятого скликання вніс до парламенту президент Володимир Зеленський і визначив його як невідкладний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков оцінив ймовірність дострокового розпуску парламенту.