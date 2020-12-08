Стало відомо, коли Рада може розглянути держбюджет-2021, закон про НАЗК і особливий статус Донбасу

Офіційна повістка робочого дня 15 грудня на ресурсах парламенту поки не опублікована

Офіційна повістка робочого дня 15 грудня на ресурсах парламенту поки не опублікована

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Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про бюджет на 2021 рік на засіданні у вівторок, 15 грудня. Також парламентарії візьмуться за продовження особливого статусу Донбасу і законопроєкт про повернення повноважень Національному агентству по запобіганню корупції (НАЗК).

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews. "Через тиждень у наступний вівторок (15/12) буде яскравий день в Раді. З ударною явкою. В порядку очікуємо:

1) Ухвалення Бюджету наступного року №4000;

2) Продовження на рік спецзакону про Донбас №4467;

3) Закон про повернення повноважень НАПК (продовження відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення КС) №4470", - написав нардеп. Варто зазначити, що офіційна повістка робочого дня 15 грудня на ресурсах парламенту поки не опублікована. Нагадаємо, 7 грудня у Раду внесли законопроєкт про продовження особливого статусу Донбасу.

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