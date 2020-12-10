Разумков оцінив ймовірність дострокового розпуску парламенту
Монобільшість в Раді є і вона функціонує, вважає спікер
Монобільшість в Раді є і вона функціонує, вважає спікер
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що на сьогоднішній день немає підстав говорити про можливе дострокове припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.
Про це він розповів в інтерв'ю vesti.ua, передає RegioNews.
Я пам'ятаю розмови, які почалися через два місяці після початку нашої роботи. І те, що монобільшість розвалиться і будуть перевибори. Минуло півтора року і більшість є, вона функціонує, і підстав говорити сьогодні про дострокове припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання немає", - запевнив Разумков.
Раніше повідомлялося, що Зеленський не виключає, що розпустить Раду після голосування за КСУ.
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