Разумков оцінив ймовірність дострокового розпуску парламенту

Монобільшість в Раді є і вона функціонує, вважає спікер

Монобільшість в Раді є і вона функціонує, вважає спікер

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що на сьогоднішній день немає підстав говорити про можливе дострокове припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.

Про це він розповів в інтерв'ю vesti.ua, передає RegioNews.

Я пам'ятаю розмови, які почалися через два місяці після початку нашої роботи. І те, що монобільшість розвалиться і будуть перевибори. Минуло півтора року і більшість є, вона функціонує, і підстав говорити сьогодні про дострокове припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання немає", - запевнив Разумков.

Раніше повідомлялося, що Зеленський не виключає, що розпустить Раду після голосування за КСУ.