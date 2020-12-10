12:53  10 грудня
Стало відомо, у яких областях ліжка для хворих на COVID-19 заповнені більш ніж на 60%
13:29  10 грудня
В екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки
08:13  10 грудня
На Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 12:36 11

Разумков оцінив ймовірність дострокового розпуску парламенту

10 грудня 2020, 12:36 11
Читайте также на русском языке
Монобільшість в Раді є і вона функціонує, вважає спікер
Монобільшість в Раді є і вона функціонує, вважає спікер
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що на сьогоднішній день немає підстав говорити про можливе дострокове припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.

Про це він розповів в інтерв'ю vesti.ua, передає RegioNews.

Я пам'ятаю розмови, які почалися через два місяці після початку нашої роботи. І те, що монобільшість розвалиться і будуть перевибори. Минуло півтора року і більшість є, вона функціонує, і підстав говорити сьогодні про дострокове припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання немає", - запевнив Разумков.

Раніше повідомлялося, що Зеленський не виключає, що розпустить Раду після голосування за КСУ.

ВР парламент Дмитро Разумков спікер політика
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »