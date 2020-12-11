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11 грудня 2020, 18:35 12

Разумкову запропонували покарати нардепів-прогульників

11 грудня 2020, 18:35 12
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Рішення про це прийняв регламентний комітет Ради
Рішення про це прийняв регламентний комітет Ради
Фото з відкритих джерел
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Регламентний комітет ухвалив рішення, щоб позбавити 84 нардепів-прогульників листопада відшкодувань за депутатські повноваження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рух ЧЕСНО.

Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові Ради Дмитру Разумкову позбавити 84 прогульників листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць.

У списку прогульників, підготовленому Комітетом, є навіть лідери фракцій – Віктор Медведчук (ОПЗЖ), Петро Порошенко ("ЄС"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 67 кандидатів до місцевих рад набрали нуль голосів і стали депутатами, - рух ЧЕСНО.

нардеп штраф Дмитро Разумков парламент комітет
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