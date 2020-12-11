Разумкову запропонували покарати нардепів-прогульників
Регламентний комітет ухвалив рішення, щоб позбавити 84 нардепів-прогульників листопада відшкодувань за депутатські повноваження.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рух ЧЕСНО.
Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові Ради Дмитру Разумкову позбавити 84 прогульників листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць.
Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові @verkhovna_rada @DRazumkov позбавити 84 прогульники листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць. Загородній участі в голосуванні не брав через конфлікт інтересів. Перелік прогульників pic.twitter.com/dhBwEnAbNU— ЧЕСНО (@chesno_movement) December 11, 2020
У списку прогульників, підготовленому Комітетом, є навіть лідери фракцій – Віктор Медведчук (ОПЗЖ), Петро Порошенко ("ЄС"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина").
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 67 кандидатів до місцевих рад набрали нуль голосів і стали депутатами, - рух ЧЕСНО.