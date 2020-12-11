Разумкову запропонували покарати нардепів-прогульників

10 грудня 2020

Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"

Реінкарнація в кріслі голови Дніпропетровської ОДА Резніченка, призначення якого очікується у цю п'ятницю і котрий за часів президентства Порошенка займав саме цю посаду, а нині потрапив до облради пі...