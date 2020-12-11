У голови Харківської облради 4 заступники, три з яких – від Блоку Кернеса
Першим заступником голови Харківської облради обраний депутат від партії «Блок Кернеса — Успішний Харків» Альберт Кононенко.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харків Times.
Першим заступником голови Харківської облради обраний депутат від партії "Блок Кернеса — Успішний Харків" Альберт Кононенко. Заступниками голови облради обрані Андрій Малиш від "Опозиційного блоку – за життя", а також Валерія Мураєва та Тетяна Біловол від "Блоку Кернеса — Успішний Харків".
Депутати обирали заступників шляхом таємного голосування за список. Бюлетені отримали 91 із 120 депутатів облради. Три бюлетені згодом лічильна комісія визнала недійсними.
За внесені кандидатури проголосували 77 депутатів, проти – 11.
Як повідомлялося раніше, головою Харківської облради став представник "Слуги народу" Артур Товмасян.