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Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА
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11 грудня 2020, 13:59 49

Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА

11 грудня 2020, 13:59 49
Читайте также на русском языке
Відповідний указ глава держави підписав 10 грудня
Відповідний указ глава держави підписав 10 грудня
Офіс президента
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на русском языке

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, що відповідний указ № 558/2020 глава держави підписав 10 грудня.

Також повідомляється, що, вручаючи службове посвідчення в Офісі президента України, Володимир Зеленський побажав Валентину Резніченку успіху в роботі та висловив сподівання, що його досвід і глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.

"Іншим указом, № 557/2020, президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів", - повідомили в Офісі президента.

Відомо, що Валентин Резніченко народився 1972 року в м. Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність "інженер з автоматизації". У 2018 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, здобув ступінь магістра за фахом "державне управління".

Резніченко - кандидат юридичних наук. Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах. У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент призначив нового голову Дніпропетровської ОДА.

Україна призначення президент Дніпро Дніпропетровська область
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