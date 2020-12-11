Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА

Відповідний указ глава держави підписав 10 грудня

Відповідний указ глава держави підписав 10 грудня

Офіс президента

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, що відповідний указ № 558/2020 глава держави підписав 10 грудня.

Також повідомляється, що, вручаючи службове посвідчення в Офісі президента України, Володимир Зеленський побажав Валентину Резніченку успіху в роботі та висловив сподівання, що його досвід і глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.

"Іншим указом, № 557/2020, президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів", - повідомили в Офісі президента.

Відомо, що Валентин Резніченко народився 1972 року в м. Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність "інженер з автоматизації". У 2018 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, здобув ступінь магістра за фахом "державне управління".

Резніченко - кандидат юридичних наук. Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах. У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент призначив нового голову Дніпропетровської ОДА.