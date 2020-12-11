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11 декабря 2020, 19:39 36

Зеленский уволил глав 11-ти райгосадминистраций

11 декабря 2020, 19:39 36
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Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте президента
Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте президента
Фото из открытых источников
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Сегодня президент Зеленский подписал распоряжения об увольнении 11 глав РГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Распоряжения об увольнении 11 глав районных госадминистраций обнародованы на сайте президента. Пятеро уволенных – руководители районных госадминистраций Винницкой области, двое – Ровенской, по одному из Днепропетровской, Киевской, Херсонской и Черниговской областей.

Распоряжением президента сегодня уволены:

в Винницкой области - Тарас Олексюк с должности председателя Липовецкой районной государственной администрации; Александр Закорченний с должности председателя Томашпольской районной государственной администрации; Максим Мазурик с должности председателя Хмильницкой районной государственной администрации; Алексей Чернов с должности председателя Черновицкой районной государственной администрации; Юрий Щур с должности председателя Шаргородской районной государственной администрации;

в Днепропетровской области - Юрий Балюк с должности председателя Криничанской районной государственной администрации;

в Киевской области - Игорь Феник с должности председателя Згуровской районной государственной администрации;

в Ровенской области - Олег Пищанский с должности председателя Березнивской районной государственной администрации; Александр Харчук с должности председателя Острожской районной государственной администрации;

в Херсонской области - Наталья Солтановская с должности председателя Новотроицкой районной государственной администрации;

в Черниговской области - Сергей Хоменко с должности председателя Сосницкой районной государственной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области в результате админреформы уволят 13 глав РГА.

РГА увольнение президент глава Винницкая область
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