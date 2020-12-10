У Сумській області в результаті адмінреформи звільнять 13 голів РДА

В облдержадміністрації розповіли, куди їх можуть працевлаштувати

В облдержадміністрації розповіли, куди їх можуть працевлаштувати

Фото: із відкритих джерел

Голова Сумської ОДА Василь Хома провів зустрічі з головами районів області, народними депутатами та громадськістю, щоб обрати кандидатів, які будуть подані на затвердження президенту і очолять райони, які створені в області в результаті адмінреформи.

Про це Василь Хома повідомив під час пресконференції, передає RegioNews.

За його словами, працівники районних адміністрацій, які втрачають роботу, не опиняться на вулиці, оскільки вже створюються профільні структурні підрозділи, яким необхідні кваліфіковані кадри.

Також працівників райдержадміністрацій можуть працевлаштувати в об’єднані громади.

Вакансій буде навіть більше, ніж звільнених державних службовців”, - сказав Хома.

Він також нагадав, що за результатами адміністративної реформи, в області створять 5 укрупнених районів, буде звільнено 13 голів райдержадміністрацій.

Нагадаємо, 23 листопада очільником Сумської ОДА призначено Василя Хому, відповідний указ оприлюднений на сайті Президента.

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