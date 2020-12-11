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11 грудня 2020, 19:23 127

Директору порту "Чорноморськ”, якого спіймали на хабарі, загрожує до 12 років

11 грудня 2020, 19:23 127
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Його підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів
Його підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів
Фото: НАБУ
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Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру директору порту "Чорноморськ" Ігорю Шевченку та його спільнику.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, директор порту та його посередник запропонували представнику фірми надати хабар у розмірі 250 тисяч доларів за прийняття кредитором в особі порту "Чорноморськ" плану його санації.

При цьому, в Офісі генпрокурора зазначили, що зараз один із господарських судів розглядає справу про банкрутство підприємства.

Схвалення плану санації, за умови затвердження його судом, дало б можливість інвестору відновити господарську діяльність товариства на території порту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Шевченко діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав хабар для подальшої передачі директору порту.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Санкціями ч.4 ст.368 КК України затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис, він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії.

порт Чорноморськ НАБУ директор підозра хабар Офіс генпрокурора
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