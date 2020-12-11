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11 грудня 2020, 15:59 6

На Харківщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у фінансуванні міжнародного тероризму

11 грудня 2020, 15:59 6
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За даними слідства, група осіб надсилала гроші через незаконну систему міжнародних грошових операцій
За даними слідства, група осіб надсилала гроші через незаконну систему міжнародних грошових операцій
Фото з відкритих джерел
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У Харківській області затримали двох чоловіків. Їх підозрюють у фінансуванні міжнародного тероризму.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб надсилала гроші через незаконну систему міжнародних грошових операцій. Перекази грошей здійснювалися між особами в Україні, Сирії, Іраку та інших країнах.

У ході спецоперації затримали українця, вихідця з Сирії, при отриманні семи тисяч доларів, які призначалися для перекладу міжнародної терористичної організації.

Двом чоловікам повідомили про підозру за ч.2 статті 28 та ч.1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння в діяльності терористичної організації). За місцями їх проживання провели обшуки.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в McDonald's через "складне життя".

Україна підозра терористи Харківська область терорист
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