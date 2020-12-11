Виписав собі 1000% премії: ДБР повідомила про підозру ексголові ДФС

В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн

В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн

Фото: із відкритих джерел

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому виконувачу обов’язки голови Державної фіскальної служби у перевищенні влади та службових повноважень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній в.о. голови фіскальної служби у 2019 та 2020 роках видавав накази про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з Міністром фінансів.

При цьому за перший квартал 2020 року очільник Державної фіскальної служби нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань”, - розповіли в ДБР.

У Відомстві не називають прізвища ексчиновника, однак відомо, що з 23 липня 2019 по 12 лютого 2020 року ДФС очолював Денис Гутенко.

Нагадаємо, уряд погодив кандидата на посаду очільника Державної фіскальної служби.