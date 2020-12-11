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11 декабря 2020, 19:23 22

Директору порта "Черноморск", которого поймали на взятке, грозит до 12 лет

11 декабря 2020, 19:23 22
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Его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч долларов
Его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч долларов
Фото: НАБУ
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении директору порта "Черноморск" Игорю Шевченко и его сообщнику.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, директор порта и его посредник предложили представителю фирмы предоставить взятку в размере 250 тысяч долларов за принятие кредитором в лице порта "Черноморск" плана его санации.

При этом, в Офисе генпрокурора отметили, что сейчас один из хозяйственных судов рассматривает дело о банкротстве предприятия.

Одобрение плана санации, при условии утверждения его судом, дало бы возможность инвестору восстановить хозяйственную деятельность предприятия на территории порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шевченко действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для дальнейшей передачи директору порта.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Санкциями ч.4 ст.368 УК Украины задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.

порт Черноморск НАБУ директор подозрение взятка Офис генпрокурора
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