Уряд погодив кандидата на посаду очільника Державної фіскальної служби

Мельник за Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), а також працював у Міністерстві доходів і зборів.

Мельник за Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), а також працював у Міністерстві доходів і зборів.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів розглянув низку кадрових призначень, а також погодив пропозицію щодо призначення Мельника Вадима Івановича на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Відповідні розпорядження уряду схвалено на засіданні 9 грудня, пише RegioNews. Відомо, що Вадим Мельник - податківець ще з нульових. За Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), а також працював у Міністерстві доходів і зборів. У 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Пізніше Мельник це управління очолив. У 2016 році подав декларацію у зв’язку зі звільненням з посади. Там - 270 тисяч гривень зарплати за січень-вересень, 2,5 мільйона гривень подарунку від брата та небанківська позика у майже мільйон. Нагадаємо, в грудня 2018 року почалося реформування Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу. Раніше повідомлялось, що працівники ДФС в кілька разів отримують меншу зарплату, ніж правоохоронці.

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