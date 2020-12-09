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09 грудня 2020, 17:20 15

Уряд погодив кандидата на посаду очільника Державної фіскальної служби

09 грудня 2020, 17:20 15
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Мельник за Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), а також працював у Міністерстві доходів і зборів.  
Мельник за Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), а також працював у Міністерстві доходів і зборів.  
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів розглянув низку кадрових призначень, а також погодив пропозицію щодо призначення Мельника Вадима Івановича на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Відповідні розпорядження уряду схвалено на засіданні 9 грудня, пише RegioNews.

Відомо, що Вадим Мельник - податківець ще з нульових. За Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), а також працював у Міністерстві доходів і зборів.

У 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Пізніше Мельник це управління очолив.

У 2016 році подав декларацію у зв’язку зі звільненням з посади. Там - 270 тисяч гривень зарплати за січень-вересень, 2,5 мільйона гривень подарунку від брата та небанківська позика у майже мільйон.

Нагадаємо, в грудня 2018 року почалося реформування Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу.

Раніше повідомлялось, що працівники ДФС в кілька разів отримують меншу зарплату, ніж правоохоронці.

Кабмін Україна уряд податкова служба Чиновник
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