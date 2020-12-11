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11 грудня 2020, 12:42 241

Судді Антикорсуду отримали за листопад від 35 до 199 тис. грн зарплати

11 грудня 2020, 12:42 241
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Найбільше отримала суддя Наталя Мовчан - 198 991 грн
Рixabay
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Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати суду отримали від 35,2 тисячі гривень до 199 тисячі гривень зарплати за листопад.

Як пише RegioNews, про це з посиланням на відповідь суду повідомили "Українські новини" у п'ятницю, 11 грудня.

Так, зарплата керівника апарату суду Богдана Крикливенка за листопад склала 179 606 гривень.

Зарплати решти суддів за листопад наступними:

  • суддя Інна Білоус отримала 137 483 гривні;
  • суддя Андрій Бицюк - 156 833 гривні;
  • суддя Сергій Боднар - 108 124 гривні;
  • суддя Володимир Воронько - 179 786 гривень;
  • суддя Тетяна Гавриленко - 96 068 гривень;
  • суддя Маркіян Галабала - 142 771 гривня;
  • суддя Микола Глотов - 153 643 гривні;
  • суддя Віталій Дубас - 126 908 гривень;
  • суддя Лариса Задорожна - 158 635 гривень;
  • суддя Інна Калугіна - 148 059 гривень;
  • суддя Олег Коліуш - 153 347 гривень;
  • суддя Олексій Кравчук - 148 059 гривень;
  • суддя Віталій Крикливий - 145 421 гривня;
  • суддя Віктор Маслов - 137 483 гривні;
  • суддя Віра Михайленко - 120 613 гривень;
  • суддя Дмитро Михайленко - 148 059 гривень;
  • суддя Наталя Мовчан - 198 991 гривня;
  • суддя Сергій Мойсак - 163 669 гривень;
  • суддя Андрій Нікіфоров - 126 908 гривень;
  • суддя Віктор Ногачевський - 126 908 гривень;
  • суддя Оксана Олійник - 142 865 гривень;
  • суддя Олег Павлишин - 136 980 гривень;
  • суддя Ігор Панаїд - 121 473 гривні;
  • суддя Віктор Панкулич - 126 908 гривень;
  • суддя Ольга Саландяк - 77 555 гривень;
  • суддя Олександр Семенніков - 137 483 гривні;
  • суддя Катерина Сікора - 142 771 гривня;
  • суддя Ігор Строгий - 32 734 гривні;
  • суддя Олег Ткаченко - 126 908 гривень;
  • суддя Леся Федорак - 152 340 гривень;
  • суддя Олег Федоров - 114 821 гривня;
  • суддя Тимур Хамзін - 121 872 гривні;
  • суддя Валерія Чорна - 174 979 гривень;
  • суддя Катерина Широка - 108 715 гривень;
  • суддя Ярослав Шкодін - 142 771 гривня.

Нагадаємо, меру Харкова Кернесу підняли зарплату.

суд Україна зарплати ВАКС корупція
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