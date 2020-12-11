Судді Антикорсуду отримали за листопад від 35 до 199 тис. грн зарплати
Найбільше отримала суддя Наталя Мовчан - 198 991 грн
Найбільше отримала суддя Наталя Мовчан - 198 991 грн
Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати суду отримали від 35,2 тисячі гривень до 199 тисячі гривень зарплати за листопад.
Як пише RegioNews, про це з посиланням на відповідь суду повідомили "Українські новини" у п'ятницю, 11 грудня.
Так, зарплата керівника апарату суду Богдана Крикливенка за листопад склала 179 606 гривень.
Зарплати решти суддів за листопад наступними:
- суддя Інна Білоус отримала 137 483 гривні;
- суддя Андрій Бицюк - 156 833 гривні;
- суддя Сергій Боднар - 108 124 гривні;
- суддя Володимир Воронько - 179 786 гривень;
- суддя Тетяна Гавриленко - 96 068 гривень;
- суддя Маркіян Галабала - 142 771 гривня;
- суддя Микола Глотов - 153 643 гривні;
- суддя Віталій Дубас - 126 908 гривень;
- суддя Лариса Задорожна - 158 635 гривень;
- суддя Інна Калугіна - 148 059 гривень;
- суддя Олег Коліуш - 153 347 гривень;
- суддя Олексій Кравчук - 148 059 гривень;
- суддя Віталій Крикливий - 145 421 гривня;
- суддя Віктор Маслов - 137 483 гривні;
- суддя Віра Михайленко - 120 613 гривень;
- суддя Дмитро Михайленко - 148 059 гривень;
- суддя Наталя Мовчан - 198 991 гривня;
- суддя Сергій Мойсак - 163 669 гривень;
- суддя Андрій Нікіфоров - 126 908 гривень;
- суддя Віктор Ногачевський - 126 908 гривень;
- суддя Оксана Олійник - 142 865 гривень;
- суддя Олег Павлишин - 136 980 гривень;
- суддя Ігор Панаїд - 121 473 гривні;
- суддя Віктор Панкулич - 126 908 гривень;
- суддя Ольга Саландяк - 77 555 гривень;
- суддя Олександр Семенніков - 137 483 гривні;
- суддя Катерина Сікора - 142 771 гривня;
- суддя Ігор Строгий - 32 734 гривні;
- суддя Олег Ткаченко - 126 908 гривень;
- суддя Леся Федорак - 152 340 гривень;
- суддя Олег Федоров - 114 821 гривня;
- суддя Тимур Хамзін - 121 872 гривні;
- суддя Валерія Чорна - 174 979 гривень;
- суддя Катерина Широка - 108 715 гривень;
- суддя Ярослав Шкодін - 142 771 гривня.
Нагадаємо, меру Харкова Кернесу підняли зарплату.
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"