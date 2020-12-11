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11 декабря 2020, 14:54 75

Выписал себе 1000% премии: ГБР сообщило о подозрении экс-главе ГФС

11 декабря 2020, 14:54 75
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Фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы в превышении власти и служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, бывший и.о. председателя фискальной службы в 2019 и 2020 годах издавал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с Министром финансов.

При этом за первый квартал 2020 года глава Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету нанесен ущерб на более чем 300 тыс грн. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований", - рассказали в ГБР.

В Ведомстве не называют фамилии экс-чиновника, однако известно, что с 23 июля 2019 по 12 февраля 2020 года ГФС возглавлял Денис Гутенко.

Напомним, правительство согласовало кандидата на должность руководителя Государственной фискальной службы.

ГБР подозрение ГФС коррупция глава Чиновник
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