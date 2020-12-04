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04 грудня 2020, 17:36 354

"Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду

04 грудня 2020, 17:36 354
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Самойленко був єдиним кандидатом на цю посаду
Самойленко був єдиним кандидатом на цю посаду
Фото: із відкритих джерел
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4 грудня під час таємного голосування головою Херсонської обласної ради депутати обрали представника партії "Слуга народу" Олександра Самойленка.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост”, передає RegioNews.

За Олександра Самойленка свої голоси віддали 47 депутатів, чотири депутати проголосували проти. Один бюлетень був зіпсований.

До цього він працював заступником голови Херсонської облдержадміністрації, на цю посаду був призначений наприкінці червня 2020 року.

До обласної ради Олександр Самойленко балотувався від партії "Слуга народу”.

Нагадаємо, Зеленський указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.

Херсонська ОДА облрада Херсон сесія голосування депутати
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