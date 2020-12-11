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11 декабря 2020, 14:52 352

Херсонский горсовет избрал секретаря

11 декабря 2020, 14:52 352
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Выбрали кандидата от политической партии "Нам здесь жить"
Фото из открытых источников
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Галина Луговая стала секретарем Херсонского городского совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонщина за день.

Решение об избрании секретаря принято сегодня на 2 заседании Херсонского городского совета 8 созыва.

Галину Луговую от ЧП "Нам здесь жить" проголосовало 36 депутатов, против - 4, воздержались - 4.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа” Александр Самойленко возглавил Херсонскую областную раду.

выборы Херсон горсовет секретарь
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