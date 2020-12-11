Херсонский горсовет избрал секретаря

Выбрали кандидата от политической партии "Нам здесь жить"

Выбрали кандидата от политической партии "Нам здесь жить"

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонщина за день.

Решение об избрании секретаря принято сегодня на 2 заседании Херсонского городского совета 8 созыва.

Галину Луговую от ЧП "Нам здесь жить" проголосовало 36 депутатов, против - 4, воздержались - 4.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа” Александр Самойленко возглавил Херсонскую областную раду.