17:57  10 грудня
Філімонов, який програв на виборах мера Одеси, захворів на коронавірус
13:29  10 грудня
В екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки
18:17  10 грудня
На Донбасі за добу російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 18:25 4

У ЦВК назвали основні проблеми, які виникли під час місцевих виборів цього року

10 грудня 2020, 18:25 4
Читайте также на русском языке
Водночас там позитивно оцінили результати проведення місцевих виборів 25 жовтня
Водночас там позитивно оцінили результати проведення місцевих виборів 25 жовтня
Фото: ЦВК
Читайте также
на русском языке

Місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня, стали одними з найскладніших в історії України через нове виборче законодавство, реформу адміністративно-територіального устрою та пандемію COVID-19.

Таку заяву зробив заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Плукар, зокрема, позитивно оцінив результати проведення місцевих виборів 25 жовтня, однак зауважив, що ці вибори стали одними із найскладніших в історії України "у зв’язку із умовами, які склалися під час їх організації”.

Також він звернув увагу на проблематику, яка виникала в процесі реалізації виборчого законодавства та ускладнювала виборчий процес. За його словами, вона обумовлювалася прогалинами, колізіями, недосконалостями і нечіткостями у розумінні тих чи інших правових норм Виборчого кодексу.

Серед основних викликів заступник голови ЦВК виокремив насамперед нове виборче законодавство, одночасне проведення реформи адміністративно-територіального устрою, а також вплив пандемії COVID-19.

Плукар наголосив, що проблемні питання потребують широкої дискусії щодо шляхів їх вирішення та відповідно чіткішого й якіснішого правового врегулювання на законодавчому рівні. Тому, на його думку, пріоритетним завданням після закінчення виборчого процесу місцевих виборів 2020 року є належне доопрацювання виборчих процедур, усунення прогалин та удосконалення норм Виборчого кодексу.

"Окрім того, варто приділити окрему увагу розвитку інфраструктури, яка спрямована на підвищення правової культури, правової свідомості та професіоналізації учасників виборчого процесу”, – зазначив заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, раніше Рада звернулася до ЦВК з проханням проаналізувати проблематику застосування нового законодавства під час виборів

вибори Україна голосування ЦВК Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »