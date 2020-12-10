Маруся Звіробій, яка судиться із Зеленським, хоче балотуватися в Раду на Франківщині

Її висунула партія п’ятого президента Петра Порошенка

Її висунула партія п’ятого президента Петра Порошенка

Фото: із відкритих джерел

На довиборах до Верховної Ради по 87 мажоритарному округу в Івано-Франківській області від партії “Європейська Солідарність” буде балотуватися Маруся Звіробій (справжнє ім'я Олена Самбул), яка судиться із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Звіробій заявила, що її кандидатуру в повному складі підтримала партія "Європейська Солідарність", активісткою якої вона є.

Цікавить повна проблематика округу. Команда для вирішення вже є. Округ почесний. Опоненти максимально достойні першого передвиборчого досвіду. Маю серйозні причини висуватись, пов’язані з ризиками для наших громад", – написала Звіробій.

Напередодні вона заявила про намір балотуватися після зустрічі з лідером партії "ЄС" Петром Порошенком. Звіробій також зізналась, що її рішення є запізнілим.

Нагадаємо, 5 серпня ДБР передало до суду справу Федини і Звіробій. Федині і Звіробій інкримінується скоєння злочину по 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) та ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу. 29 липня Федині вручили обвинувальний акт по справі Зеленського.

Слідство вважає, що Федина у змові зі Звіробій 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівській кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського. У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років.