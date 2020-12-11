Обшуки в ексголови Одеської облради: СБУ викрила корупційну схему
Служба безпеки України викрила корупційну схему із незаконного використання земель Національної академії аграрних наук, яку організували колишній голова Одеської обласної ради та директори низки державних підприємств.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, схема полягала у нецільовому використанні земельних ділянок Одеської державної дослідної станції Національної академії аграрних наук.
У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради. Використовуючи дві підконтрольні комерційні структури, він у змові із керівниками низки держпідприємств "сприяв" оформленню завідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях НААНУ”, - йдеться в повідомленні.
В СБУ розповіли, що за умовами договорів, 80 відсотків урожаю переходило у власність комерсантів. Також занижувались обсяги отриманої продукції в офіційній документації.
Фактично зібраний урожай фігуранти реалізовували за ринковою вартістю. У результаті діяльності зловмисників підприємства НААНУ є фактично збитковими, а прибуток від використання високоліквідних земель не надходить до державного бюджету”, - додали правоохоронці.
СБУ провела 10 обшуків за фактичними адресами проживання організаторів корупційної схеми, в офісах, по юридичних і фактичних адресах підприємств Одеської державної дослідної станції.
За результатами слідчих дій вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку, статутні документи підприємств, у тому числі зареєстровані та розташовані на території РФ.
Тривають слідчі дії за для документування всіх обставин протиправної діяльності, порушена низка кримінальних справ.
Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що у екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки, про причину обшуків в СБУ тоді не повідомляли.
Також повідомлялось, що Президента Національної академії аграрних наук підозрюють у хабарництві, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.