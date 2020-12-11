Обшуки в ексголови Одеської облради: СБУ викрила корупційну схему

Схема полягала у нецільовому використанні земельних ділянок

Схема полягала у нецільовому використанні земельних ділянок

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, схема полягала у нецільовому використанні земельних ділянок Одеської державної дослідної станції Національної академії аграрних наук.

У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради. Використовуючи дві підконтрольні комерційні структури, він у змові із керівниками низки держпідприємств "сприяв" оформленню завідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях НААНУ”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що за умовами договорів, 80 відсотків урожаю переходило у власність комерсантів. Також занижувались обсяги отриманої продукції в офіційній документації.

Фактично зібраний урожай фігуранти реалізовували за ринковою вартістю. У результаті діяльності зловмисників підприємства НААНУ є фактично збитковими, а прибуток від використання високоліквідних земель не надходить до державного бюджету”, - додали правоохоронці.

СБУ провела 10 обшуків за фактичними адресами проживання організаторів корупційної схеми, в офісах, по юридичних і фактичних адресах підприємств Одеської державної дослідної станції.

За результатами слідчих дій вилучено чорнову документацію, комп’ютерну техніку, статутні документи підприємств, у тому числі зареєстровані та розташовані на території РФ.

Тривають слідчі дії за для документування всіх обставин протиправної діяльності, порушена низка кримінальних справ.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що у екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки, про причину обшуків в СБУ тоді не повідомляли.

Також повідомлялось, що Президента Національної академії аграрних наук підозрюють у хабарництві, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.