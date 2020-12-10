В екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки

Причину в СБУ поки не повідомляють

Причину в СБУ поки не повідомляють

Фото "Любимый город"

Представники Служби безпеки України прийшли з обшуками до колишнього керівника Одеської обласної ради Сергія Паращенка.

Про таке сам Сергій Паращенко повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

У нас обшуки. СБУ переконує любити зелену команду та всі їхні покращення, - написав Паращенко на своїй сторінці.

Керівниця преспідрозділу СБУ в Одеській області Ганна Шевчук підтвердила Суспільному, що силовики проводять обшуки в Одесі. Утім, де саме та чому Шевчук наразі сказати не може. Вона пообіцяла надати коментар після завершення слідчих дій.

У нас обыски)) СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их "покращення" Posted by Сергей Паращенко on Thursday, December 10, 2020

Сергій Паращенко був депутатом Одеської обласної ради шостого та сьомого скликань. Зокрема в 2010 році потрапив до облради від "Партії регіонів". Утім вже у 2015 році Паращенко переобрався депутатом обласної ради від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" та очолював однойменну фракцію.

Від березня 2019-го був першим заступником голови Одеської державної адміністрації. 10 квітня його призначили т.в.о. голови Одеської ОДА. Також від 21 серпня 2019 року до грудня 2020 очолював Одеську обласну раду сьомого скликання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генпрокурором відкрито кримінальне провадження проти нардепа Новинського.