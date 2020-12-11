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11 декабря 2020, 12:05 768

Обыски у экс-главы Одесского облсовета: СБУ разоблачила коррупционную схему

11 декабря 2020, 12:05 768
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Схема заключалась в нецелевом использовании земельных участков
Схема заключалась в нецелевом использовании земельных участков
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по незаконному использованию земель Национальной академии аграрных наук, которую организовали бывший председатель Одесского областного совета и директора ряда государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, схема заключалась в нецелевом использовании земельных участков Одесской государственной опытной станции Национальной академии аграрных наук.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организатором противоправной деятельности является один из бывших руководителей Одесского облсовета. Используя две подконтрольные коммерческие структуры, он в сговоре с руководителями ряда госпредприятий "способствовал" оформлению заведомо невыгодных условий на выращивание сельхозпродукции на землях НААНУ", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что по условиям договоров, 80 процентов урожая переходило в собственность коммерсантов. Также занижались объемы полученной продукции в официальной документации.

Фактически собранный урожай фигуранты реализовывали по рыночной стоимости. В результате деятельности злоумышленников предприятия НААНУ являются фактически убыточными, а прибыль от использования высоколиквидных земель не поступает в государственный бюджет", - добавили правоохранители.

СБУ провела 10 обысков по фактическим адресам проживания организаторов коррупционной схемы, в офисах, по юридическим и фактическим адресам предприятий Одесской государственной опытной станции.

По результатам следственных действий изъята черновая документация, компьютерная техника, уставные документы предприятий, в том числе зарегистрированные и расположенные на территории РФ.

Продолжаются следственные действия по для документирования всех обстоятельств противоправной деятельности, возбуждено ряд уголовных дел.

Напомним, 10 декабря стало известно, что в экс-главы Одесского облсовета Сергея Паращенко СБУ проводит обыски, о причине обысков в СБУ тогда не сообщалось.

Также сообщалось, что президента Национальной академии аграрных наук подозревают во взяточничестве, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

СБУ Одесса облсовет коррупция задержание обыски
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