Президента Національної академії аграрних наук підозрюють у хабарництві
Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили президента Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик.
"Наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.
Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нині досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення.
Зазначимо, що зараз президентом НААН є Ярослав Гадзало.
Нагадаємо, нещодавно НАБУ затримало двох осіб при дачі $170 тис. хабара главі Держгеокадастру.