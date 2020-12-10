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10 грудня 2020, 10:45 264

Президента Національної академії аграрних наук підозрюють у хабарництві

10 грудня 2020, 10:45 264
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Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Фото: Нацполіція
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Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили президента Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик.

"Наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.

Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нині досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення.

Зазначимо, що зараз президентом НААН є Ярослав Гадзало.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ затримало двох осіб при дачі $170 тис. хабара главі Держгеокадастру.

Україна хабар кримінал поліція президент
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