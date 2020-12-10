Маруся Зверобой, которая судится с Зеленским, хочет баллотироваться в Раду на Франковщине

Ее выдвинула партия пятого президента Петра Порошенко

Ее выдвинула партия пятого президента Петра Порошенко

Фото: из открытых источников

На довыборах в Верховную Раду по 87 мажоритарному округу в Ивано-Франковской области от партии "Европейская Солидарность" будет баллотироваться Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул), которая судится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Зверобой заявила, что ее кандидатуру в полном составе поддержала партия "Европейская Солидарность", активисткой которой она является.

Интересует полная проблематика округа. Команда для решения уже есть. Округ почетный. Оппоненты максимально достойные первого предвыборного опыта. Имею серьезные причины выдвигаться, связанные с рисками для наших общин", - написала Зверобой.

Накануне она заявила о намерении баллотироваться после встречи с лидером партии "ЕС" Петром Порошенко. Зверобой также призналась, что ее решение является запоздалым.

Напомним, 5 августа ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой. Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса. 29 июля Федине вручили обвинительный акт по делу Зеленского.

Следствие считает, что Федина в сговоре со Зверобой 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.