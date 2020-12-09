У Коломийській райраді голову обрали заочно

Під час першої сесії кандидат на голову лежав у лікарні

Під час першої сесії кандидат на голову лежав у лікарні

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НТК-tv.



Іван Угрин був єдиним кандидатом на голову Коломийської райради. Але він перебуває в лікарні на стаціонарному лікуванні.

Частина депутатів пропонували відкласти голосування за нього до його одужання, інші заперечували, мотивуючи тим, що за регламентом не можна скасовувати розгляд затвердженого порядком денним питання.

Тим не менш, голосування відбулося, і з 40 депутатів, які взяли в ньому участь, 36 проголосували "за".

Іван Угрин обраний депутатом від партії ВО "Батьківщина" і раніше очолював Снятинську районну раду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Яремче на Прикарпатті раптом перенесли першу сесію міськради.