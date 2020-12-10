"Иск безоснователен", - председатель Хмельницкого облсовета об обращении "слуги" в суд

Виолетта Лабазюк прокомментировала обжалование депутатом избрание председателя облсовета

Виолетта Лабазюк прокомментировала обжалование депутатом избрание председателя облсовета

Фото НОП

Об этом Виолетта Лабазюк сказала сегодня на пресс-конференции, сообщает RegioNews со ссылкой на Независимый Общественный Портал.

По словам Лабазюк, претензии депутата Оксаны Бочкаревой сводятся к двум бюллетеням, которые были заполнены не должным образом в пользу новоизбранного председателя совета.

Я считаю этот иск безосновательным. Спорный 33 бюллетень комиссия большинством голосов признала действительным. Сам протокол (о результатах голосования за главу совета – ред.) был подписан в два часа. И только в шесть часов часть депутатов написали обращение о пересмотре этого голосования. Если будет необходимо, я буду принимать участие в судебных заседаниях, однако этот иск больше популистский и направлен, чтобы привлечь к себе внимание, – подчеркнула председатель совета.

В то же время госпожа Лабазюк признала: в 2019 году сталкивалась с Оксаной Бочкарёвой на внеочередных парламентских выборах (Бочкарева, как и Сергей Лабазюк, муж Виолетты, баллотировались в одном и том же 188 округе – ред.). Она охарактеризовала ее как умного и образованного человека.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат от "слуг" судится с Хмельницким облсоветом.