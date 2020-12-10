17:57  10 декабря
Филимонов, который проиграл на выборах мэра Одессы, заболел коронавирусом
13:29  10 декабря
У экс-руководителя Одесского облсовета Сергея Паращенко СБУ проводит обыски
18:17  10 декабря
На Донбассе за сутки российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2020, 17:58 6

"Иск безоснователен", - председатель Хмельницкого облсовета об обращении "слуги" в суд

10 декабря 2020, 17:58 6
Читайте також українською мовою
Виолетта Лабазюк прокомментировала обжалование депутатом избрание председателя облсовета
Виолетта Лабазюк прокомментировала обжалование депутатом избрание председателя облсовета
Фото НОП
Читайте також
українською мовою

Новоизбранная председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк назвала иск депутата рады от партии “Слуга народа” Оксаны Бочкаревой областному совету безосновательным и популистским.

Об этом Виолетта Лабазюк сказала сегодня на пресс-конференции, сообщает RegioNews со ссылкой на Независимый Общественный Портал.

По словам Лабазюк, претензии депутата Оксаны Бочкаревой сводятся к двум бюллетеням, которые были заполнены не должным образом в пользу новоизбранного председателя совета.

Я считаю этот иск безосновательным. Спорный 33 бюллетень комиссия большинством голосов признала действительным. Сам протокол (о результатах голосования за главу совета – ред.) был подписан в два часа. И только в шесть часов часть депутатов написали обращение о пересмотре этого голосования. Если будет необходимо, я буду принимать участие в судебных заседаниях, однако этот иск больше популистский и направлен, чтобы привлечь к себе внимание, – подчеркнула председатель совета.

В то же время госпожа Лабазюк признала: в 2019 году сталкивалась с Оксаной Бочкарёвой на внеочередных парламентских выборах (Бочкарева, как и Сергей Лабазюк, муж Виолетты, баллотировались в одном и том же 188 округе – ред.). Она охарактеризовала ее как умного и образованного человека.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат от "слуг" судится с Хмельницким облсоветом.

Хмельницкая область облсовет иск депутат глава Слуга народа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА
10 декабря 2020, 16:06
У экс-руководителя Одесского облсовета Сергея Паращенко СБУ проводит обыски
10 декабря 2020, 13:29
В Коломыйском райсовете председателя избрали заочно
09 декабря 2020, 18:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »