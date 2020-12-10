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10 грудня 2020, 14:31 684

Підозрюваного в спробі підкупу голови Фонду держмайна заарештували з заставою

10 грудня 2020, 14:31 684
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Його заарештували до 5 лютого 2021 року включно
Його заарештували до 5 лютого 2021 року включно
Фото: НАБУ
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Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення 2,8 мільйона гривень застави підозрюваного в спробі підкупу голови Фонду державного майна.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

9 грудня слідча суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 823 611 гривень", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підозрюваного заарештували до 5 лютого 2021 року включно.

Раніше повідомлялося, що колишньому чиновнику "Миколаївобленерго", який пропонував хабар голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченко, загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 грудня правоохоронці затримали ексчиновника АТ "Миколаївобленерго", який пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення керівником підприємства. У Національному антикорупційному бюро зазначили, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ.

суд хабар Фонд держмайна ВАКС корупція
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