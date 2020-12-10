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10 декабря 2020, 16:32 55

Главе Госгеокадастра Хмельницкой области сообщили о подозрении в коррупции

10 декабря 2020, 16:32 55
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Он фигурирует в деле о попытке подкупа главы ведомства
Он фигурирует в деле о попытке подкупа главы ведомства
Фото: НАБУ
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И.о. председателя Госгеокадастра в Хмельницкой области и его посреднику сообщили о подозрении в попытке подкупа главы Госгеокадастра Романа Лещенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицу-посреднику, которые пытались подкупить председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра", - говорится в сообщении.

9 декабря их задержали "на горячем" при попытке подкупа руководителя Госгеокадастра при передаче ему части взятки в размере 25 тыс. долл.

Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины. Также следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияние" - добавили в ведомстве.

Расследование указанных фактов НАБУ начало в сентябре 2020 года по заявлению председателя Госгеокадастра Романа Лещенко.

Напомним, 9 декабря НАБУ задержало двух человек при даче $170 тыс. взятки главе Госгеокадастра.

Госгеокадастр НАБУ коррупция уголовное дело подозрение
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