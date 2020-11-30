Харківська обласна рада збереться на першу сесію 11 грудня - ОВК
Після прийняття присяги депутати планують обрати голову облради
Після прийняття присяги депутати планують обрати голову облради
Перша сесія новообраної міської ради Харкова VIII скликання відбудеться у п’ятницю, 11 грудня.
Про це повідомив член Харківської обласної виборчої комісії Олександр Коновал, передає RegioNews.
На 11 грудня на 10:00 призначили", - повідомив Коновал.
Він розповів, що під час засідання депутати обласної ради мають прийняти присягу та отримати депутатські посвідчення.
За словами голови ОВК, після цього обласна рада зможе вирішувати організаційні питання, у тому числі обирати голову, однак питання формування порядку денного Харківської обласної ради не лежить у компетенції обласного виборчкому.
Нагадаємо, у Харкові ТВК в третій раз опублікувала протокол про підсумки виборів.
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