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30 листопада 2020, 18:27 4

Харківська обласна рада збереться на першу сесію 11 грудня - ОВК

30 листопада 2020, 18:27 4
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Після прийняття присяги депутати планують обрати голову облради
Фото: із відкритих джерел
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Перша сесія новообраної міської ради Харкова VIII скликання відбудеться у п’ятницю, 11 грудня.

Про це повідомив член Харківської обласної виборчої комісії Олександр Коновал, передає RegioNews.

На 11 грудня на 10:00 призначили", - повідомив Коновал.

Він розповів, що під час засідання депутати обласної ради мають прийняти присягу та отримати депутатські посвідчення.

За словами голови ОВК, після цього обласна рада зможе вирішувати організаційні питання, у тому числі обирати голову, однак питання формування порядку денного Харківської обласної ради не лежить у компетенції обласного виборчкому.

Нагадаємо, у Харкові ТВК в третій раз опублікувала протокол про підсумки виборів.

Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Харківській області.

Харьків облрада сесія засідання депутати
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