У Кривому Розі оголосили дату першої сесії міської ради

Під час засідання новообраний мер і депутати приймуть присягу

Під час засідання новообраний мер і депутати приймуть присягу

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба міської ради міста, передає RegioNews.

Скликати першу сесію Криворізької міської ради Криворізького району Дніпропетровської області VIII скликання 17 грудня 2020 року о 10.00 у сесійній залі Криворізької міської ради”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із порядком денним засідання, голова Криворізької міської ТВК має інформувати раду про підсумки виборів депутатів і міського голови та оголосити постанови про реєстрацію депутатів.

Також новообраний мер Кривого Рогу Костянтин Павлов і депутати мають скласти присягу і отримати посвідчення. Крім того, депутати планують розглянути організаційні питання.

За результатами місцевих виборів, найбільшу кількість депутатів міської ради отримала партія "Блок Вілкула Українська перспектива" - 19 депутатів, за неї проголосували 35,19% мешканців міста.

За партію "Слуга народу" проголосували 29,63% виборців, вона має 16 депутатів. За ОПЗЖ — 16,67%, у неї 9 депутатів. Далі йдуть "Європейська солідарність" і "Сила людей" – по 9,26% і по 5 депутатів.

Нагадаємо, ЦВК офіційно оголосила переможця виборів в Кривому Розі, кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов отримав майже 57% голосів виборців.

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