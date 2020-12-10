Меру Харкова Кернесу підняли зарплату

Надбавки складають від 5% до 100% від посадового окладу міського голови

Надбавки складають від 5% до 100% від посадового окладу міського голови

Фото: з відкритих джерел

Міська рада Харкова прийняла рішення підняти зарплату меру Кернесу за ранг, вислугу років, за ступінь секретності, науковий ступінь та "виконання особливо важливої роботи". Таку пропозицію запропонувала директор департаменту бюджету і фінансів, віцемер Тетяна Таукешева.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Kharkiv Today.

Під час сесії за надбавки Кернесу голосували без обговорень, пропозицію підтримали 67 депутатів з 84.

"Міському голові встановлений другий ранг, надбавка в розмірі 800 гривень щомісяця. Надбавка за вислугу років у розмірі, згідно стажу роботи, яка дає право на отримання такої надбавки - 20% від посадового окладу, тому що стаж роботи в діяльності місцевого самоврядування понад десяти років. Доплату за науковий ступінь кандидата наук у розмірі 5% від посадового окладу. Надбавку за ступінь секретності в розмірі, відповідно до рівня допуску, яку визначає спеціальна служба, ця надбавка встановлюється від 5 до 10%. Надбавка за виконання особливо важливої роботи в розмірі 100%, така надбавка існувала постійно. І щомісячне преміювання в розмірі рівня поточного року", - уточнила Таукешева.

Відомо, що за декларацією 2019 року, на посаді міського голови Кернес заробив 1 152 907 гривень (понад 96 тисяч грн на місяць).

Нагадаємо, 9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Під час сесії у Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера і обрали секретаря міськради, який буде вести сесії в разі відсутності мера.

Також ми писали, що одним із заступників мера Харкова може стати директор КП, який перебуває під судом.