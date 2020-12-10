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10 декабря 2020, 14:32 20

На Харьковщине Зеленский принёс присягу Лозовского городского главы

10 декабря 2020, 14:32 20
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Сергей Зеленский – представитель Блока Светличной "Разом!"
Сергей Зеленский – представитель Блока Светличной "Разом!"
Фото с Facebook-страницы Блока Светличной "Разом!"
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Об объявлении Сергея Зеленского главой Лозовской городской ОТГ сообщают на официальной странице партии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу партии Блок Светличной "Разом!" в Facebook.

Сегодня состоялась первая сессия Лозовской городской ОТГ, в ходе которой председатель Лозовской ТИК объявил Сергея Зеленского избранным председателем громады. Зеленский принес присягу и второй раз подряд возглавил громаду, центром которой является второй по величине после областного центра, город региона.

Сьогодні відбулась перша сесія Лозівської міської ОТГ, яка після виборів 25 жовтня розширила свої кордони. Під час...

Posted by Блок Світличної Разом Харків on Thursday, December 10, 2020



Как сообщили в политической силе, секретарем громады также стал их представитель Юрий Кушнир.

Накануне районный совет укрупненного Лозовского района также возглавил представитель Блока Светличной "Разом!" Вадим Гоч.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковский областной совет соберется на первую сессию 11 декабря.

Харьковская область сессия горсовет мэр ТИК
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