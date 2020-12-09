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09 грудня 2020, 17:20 8

Транспорт під час локдауну буде працювати, але з певними обмеженнями

09 грудня 2020, 17:20 8
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Фото: із відкритих джерел
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Під час жорсткого карантину, який в Україні буде діяти з 8 по 24 січня 2021 року, роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

За його словами, у січні автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння.

Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. У зазначений період внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень”, - розповів Криклій.

Метро буде перевозити пасажирів без жодних обмежень щодо кількості. Також у звичайному режимі без змін працюватимуть оператори поштового зв'язку.

Міністр додав, що під час закордонних подорожей авіаційним транспортом українцям слід перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлені країною, куди прямує пасажир.

Нагадаємо, Уряд встановив остаточну дату запровадження локдауну в Україні, посилені карантинні заходи в Україні будуть діяти з 8 до 24 січня.

транспорт карантин коронавірус Владислав Криклій інфраструктура локдаун метро
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