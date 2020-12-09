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09 грудня 2020, 15:29 101

Першим заступником голови Миколаївської облради став представник "ОПЗЖ"

09 грудня 2020, 15:29 101
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"За" Володимира Фроленка проголосували 58 депутатів
"За" Володимира Фроленка проголосували 58 депутатів
Фото: НикВести
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Сьогодні, 9 грудня, на сесії Миколаївської обласної ради VIII скликання депутати шляхом таємного голосування обрали на посаду першого заступника голови облради Володимира Фроленка від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".

За його кандидатуру проголосували 58 депутатів. У 2 бюлетенях депутати поставили позначку "не підтримую кандидата", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що спочатку голова обласної ради Ганна Замазєєва винесла на таємне голосування кандидатури Володимира Фроленка "Опозиційна платформа - За життя" та Михайла Талпи "Європейська Солідарність" на посаду свого першого заступника.

Однак Михайло Талпа відмовився претендувати на посаду першого заступника голови облради.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві обрали нового голову обласної ради.

заступник Слуга народа ОПЗЖ Миколаїв депутат голова
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