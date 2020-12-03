В місті Яремче на Прикарпатті раптом перенесли першу сесію міськради

Повідомляють, що виявили COVID-19 у голови ТВК

Повідомляють, що виявили COVID-19 у голови ТВК

Фото Wikimapia

Першу сесію новообраної Яремчанської міськради восьмого скликання, яка мала відбутися вже сьогодні, 3 грудня, перенесли на 10 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Яремчанської міської виборчої комісії.

Постановою №67 Яремчанської МТВК внесено зміни до Постанови №66 і перенесено дату першої сесії міськради з 3 на 10 грудня 2020 року. Причина – "у зв’язку з виявленням у членів комісії позитивного результату на COVID-19".

Адміністраторка сторінки Яремчанської МТВК Галина Жигалюк, поширивши копію постанови, зазначила, що сесія переноситься "у зв’язку з захворюваністю голови та членів ТВК".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті замість Андрійовича обиратимуть нового нардепа.