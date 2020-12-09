В Коломыйском райсовете председателя избрали заочно
Состоялась первая сессия Коломыйского районного совета, на котором председателем избрали Ивана Угрина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НТК-tv.
Иван Угрин был единственным кандидатом на председателя Коломыйского райсовета. Но он находится в больнице на стационарном лечении.
Часть депутатов предлагали отложить голосование за него до его выздоровления, другие возражали, мотивируя тем, что по регламенту нельзя отменять рассмотрение утвержденного повесткой дня вопроса.
Тем не менее, голосование состоялось, и из 40 депутатов, которые приняли в нем участие, 36 проголосовали "за".
Иван Угрин избран депутатом от партии ВО "Батькивщина" и ранее возглавлял Снятинский районный совет.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Яремче на Прикарпатье вдруг перенесли первую сессию горсовета.