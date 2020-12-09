В Коломыйском райсовете председателя избрали заочно

Во время первой сессии кандидат на главу лежал в больнице

Во время первой сессии кандидат на главу лежал в больнице

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НТК-tv.



Иван Угрин был единственным кандидатом на председателя Коломыйского райсовета. Но он находится в больнице на стационарном лечении.

Часть депутатов предлагали отложить голосование за него до его выздоровления, другие возражали, мотивируя тем, что по регламенту нельзя отменять рассмотрение утвержденного повесткой дня вопроса.

Тем не менее, голосование состоялось, и из 40 депутатов, которые приняли в нем участие, 36 проголосовали "за".

Иван Угрин избран депутатом от партии ВО "Батькивщина" и ранее возглавлял Снятинский районный совет.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Яремче на Прикарпатье вдруг перенесли первую сессию горсовета.